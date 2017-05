Evade dai domiciliari per fare una passeggiata in centro: arrestato pregiudicato di 19 anni

Era agli arresti domiciliari, ma era uscito per una passeggiata per le vie del centro. Per lui sono scattate le manetet con l'accusa di evasione. È successo nei giorni scorsi ad Arluno, nel milanese; nei guai un itliano di 19 anni.

Il 19enne è stato accompagnato in carcere nella giornata di martedì 23 maggio, quando i militari della compagnia di Legnano gli hanno notificato il provvedimento dell'autorità giudiziaria.