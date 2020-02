Si schianta contro il camion per la raccolta rifiuti e scappa: maxi multa da 6mila euro

Prima lo schianto frontale contro un camion e la fuga. Poi le indagini della polizia locale di Rho e infine le denunce e le sanzioni. Salatissime. È il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 10 febbraio in via Settembrini a Passirana (frazione di Rho) che ha visto coinvolta una Renault Megane e un camion per la raccolta rifiuti.

Tutto era accaduto intorno alle 11 del mattino quando, secondo quanto ricostruito dai ghisa del comando Savarino, l'auto aveva invaso la corsia opposta per un sorpasso e si era schiantata frontalmente con un camion della nettezza urbana. Il conducente della Megane era scappato a piedi poco dopo l'impatto abbandonando l'auto in mezzo alla strada.

I ghisa hanno così fatto scattare le indagini scoprendo che l'auto, senza assicurazione e con la revisione scaduta, era intestata a una 40enne della zona che, contattata, ha raccontato che le era stata rubata poco prima. Una ricostruzione non ha convinto i ghisa che quindi hanno fatto ulteriori accertamenti al termine dei quali hanno convocato la donna e il suo compagno al comando di corso Europa.

E proprio una volta al comando Savarino gli agenti del comandante Frisone hanno messo i due davanti alle loro responsabilità. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato al volante della Megane e per lui sono scattate sanzioni per circa 6mila euro. Nei guai anche la sua compagna che avrebbe dichiarato il falso agli agenti.