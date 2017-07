Trovato un furgone con 200mila euro di merce rubata

Hanno rubato un furgone, poi hanno fatto un colpo in una ferramenta di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) e alla fine hanno abbandonato il camioncino con tutta la refurtiva a Baranzate. L'epilogo? A lieto fine: il mezzo è stato recuperato dai carabinieri e la merce è stata restituita al negozio.

Tutto è successo nella mattinata di martedì 25 luglio, come riportato in una nota diramata dai carabinieri della compagnia di Rho. Durante un servizio di pattugliamento i militari della tenenza di Bollate hanno notato un furgone Daily con il portellone aperto in via Monte Aprica, sono scattati alcuni accertamenti e così hanno scoperto che era stato rubato durante la notte a un mobiliere di Seriate (Bergamo). All'interno hanno trovato circa centocinquanta strumenti da lavoro trapani professionali, avvitatori, martelletti, seghe circolari e altro materiale per ferramenta per un valore di circa 200mila euro. Tutti attrezzi rubati nella stessa nottata a un negozio della bergamasca.

Per il momento i ladri non sono stati rintracciati, ma al termine delle formalità di rito, il furgone e tutta la refurtiva sono stati restituiti ai legittimi proprietari.