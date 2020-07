Arrestata a Rho la "maga dei Rolex": era ricercata in tutta Italia

Tra gli investigatori si era guadagnata il soprannome di "maga dei Rolex", sulla sua testa pendeva un mandato di cattura. E nella giornata di giovedì 16 luglio è stata arrestata a Rho dagli agenti della polizia locale guidati dal comandante Antonino Frisone. Nei guai una ragazza romena di 25 anni già conosciuta alle forze dell'ordine.

A fermarla sono stati i ghisa del nucleo investigativo controllo del territorio su mandato di cattura della Procura di Parma, dove la donna insieme ad altre persone — secondo gli inquirenti — avrebbe messo a segno sei furti di orologi di valore. I detective sono arrivati a lei seguendo un'automobile, meglio le tracce di un mezzo con targa italiana intestato a un prestanome ultraottantenne proprietario di oltre 160 veicoli.

In seguito al controllo di una di queste auto gli agenti sono riusciti ad arrivare alla 25enne, una vera e propria maga del camuffamento dato — come riferito dalla Locale — aveva "14 identità diverse e rintracci da parte di una ventina di procure". Per lei sono scattate le manette ed è stata accompagnata nella casa circondariale di San Vittore.