Commerciante ruba quindici borse alla Fiera internazionale della pelle: denunciato

Furto aggravato. È l'accusa a cui deve rispodnere G.C. — commerciante 60enne, incensurato — che nella notte tra sabato e domenica ha rubato quindici borse da uno stand del Mipel, salone internazionale della pelle svoltosi nei padiglioni della Fiera di Rho-Pero. La notizia è stata riportata in una nota diramata dal commissariato di Rho Pero.

Tutto è iniziato nella giornata di domenica quando un allestitore si è presentato negli uffici del commissariato denunciando il furto di 15 borse. Valore? Circa 5mila euro. Gli agenti sono arrivati al 60enne grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre si introduceva nello stand inustodito e si impossessava delle borse.

Il 60enne accompagnato negli uffici di via Nazario Saruro e messo davanti all'evidenza dei fatti ha ammesso il fatto. La merce sottratta è stata recuperata, mentre per l'uomo è scattata una denuncia per furto aggravato.