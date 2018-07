Rubano merce in un supermercato Carrefour: arrestati un cassiere e la guardia giurata

Una guardia giurata e un cassiere in manette. E' questo il bilancio di un'operazione della polizia di Rho. E' successo verso le 2 della notte tra martedì e mercoledì, in via Pietro Mascagni 2 presso l’esercizio commerciale “Carrefour”. A chiamare sono stati gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale che avevano sorpreso due uomini occultare delle merce all’interno di due autovetture.

Giunti immediatamente sul posto i poliziotti del Commissariato accertavano che gli addetti alla sicurezza avevano notato un uomo a loro noto per essere stata impiegato in altri punti vendita del gruppo Carrefour come Guardia non armata, indossante la divisa della società di vigilanza privata denominata “Mondialpol”, entrare all’interno del punto vendita e riempire il carrello di prodotti prelevati dagli scaffali.

L’uomo usciva poco dopo con un carrello contenente i prodotti prelevati senza passare dalla cassa ed oltrepassando la linea anti taccheggio senza che alcun allarme venisse diffuso. Proseguiva verso un’autovettura parcheggiata e depositava tutto nel bagagliaio. Gli addetti rilevavano anche il numero di targa. L’uomo rientrava nuovamente nel Supermercato Carrefour e ripeteva il tutto per la seconda volta prelevando altri prodotti dagli scaffali e deponendoli nel carrello. Ancora una volta non transitava dalla cassa ed usciva dal Supermercato oltrepassando la linea antitaccheggio senza che nessun allarme venisse diffuso.

Questa volta, però, depositava la merce nel bagagliaio di altra autovettura della quale gli addetti alla sicurezza rilevavano la targa. A questo punto gli addetti alla sicurezza Carrefour contattavano il 112 richiedendo l’intervento della polizia. Sul posto gli agenti hanno accertato che i prodotti caricati sui carrelli e depositati nelle due autovetture erano stati rubati dal Supermercato e non sottoposti alla linea antitaccheggio grazie alla complicità del cassiere.

L’uomo che aveva asportato i prodotti è stato identificato per L.M. di anni 51, abitante a Cesano Maderno dipendente della società di sicurezza Mondialpol come Guardia non armata, già in servizio in altri supermercati Carrefour e proprietario della prima auto dove era stato riposto il contenuto del primo carrello.

Il complice Z.M. di anni 33 abitante a Trezzano sul Naviglio e dipendente dello stesso “Carrefour” in qualità di cassiere ed unico referente durante il turno di notte, nonché proprietario della seconda autovettura auto a bordo della quale era stato depositato il secondo carico di prodotti. Costui infatti aveva fatto oltrepassare la linea antitaccheggio al complice senza che passasse dalla cassa.

Nei bagagliai delle rispettive autovetture i poliziotti rinvenivano tutti i prodotti asportati dal supermercato per un valore complessivo di 350 euro che sono stati poi restituiti agli addetti alla sicurezza. L.M. e Z.M. sono stati arrestati per furto aggravato e continuato in corso tra loro.