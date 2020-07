Sorpresi mentre fanno shopping gratis al Centro di Arese: arrestati dai carabinieri

Avevano fatto shopping gratis da Zara e stavano spingendo un carrello con circa mille euro di vestiti rubati. Non solo: nelle loro abitazioni sono stati trovati vestiti (verosimilmente rubati, ipotizzano i carabinieri) per oltre 30mila euro. Risultato? Le manette con l'accusa di furto aggravato e ricettazione.

Tutto è iniziato al Centro di Arese quando i carabinieri, durante un servizio di prevenzione dei reati predatori, hanno notato un uomo e una donna di 42 e 32 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Appena i due hanno capito di avere attirato l'attenzione hanno lasciato il carrello e hanno tentato di allontanarsi, ma non è servito a nulla.

Addosso ai due sono stati trovati i vestiti appena rubati allo store di Zara. Non solo, successivamente le loro abitazioni sono state passate al setaccio dai militari: a casa della 32enne sono stati trovati vestiti per un valore di 20mila euro mentre a casa dell'uomo per circa 10mila; gli investigatori ipotizzano che la merce sia provento di furto. Entrambi sono stati ristretti nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicati per direttissima.