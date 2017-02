Operai rubano 170 kg tra rame, ottone e argento nella fabbrica dove lavorano: arresati

Arrotondavano lo stipendio rubando materiale all'interno della ditta in cui lavoravano. Sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri mentre uscivano dallo stabilimento con circa 170kg tra ottone rame e argento. È successo nella giornata di martedì a Pogliano Milanese, nei guai due operai italiani di 41 e 30 anni, arrestati con l'accusa di furto.

Il fatto. Al termine del proprio turno in un'azienda che tratta componenti elettronici i due avevano caricato gli scarti di lavorazione a bordo di un'auto. Probabilmente volevano rivenderli come materiale usato. Non ci sono riusciti: poco più in là dei cancelli sono stati fermati dai carabinieri.

Per loro sono scattate le manette, nei prossimi giorni saranno giudicati per direttissima dal tribunale. Se avessero rivenduto il materiale di scarto avrebbero guadagnato circa duemila euro, secondo la stima riportata in una nota diffusa dai militari della compagnia di Legnano.