Milano, camionista beccato con quasi cento tra frigoriferi e lavatrici rubate 24 ore prima

Ben 30mila euro di merce rubata. E' questo il valore degli elettrodomestici che stava trasportando nel suo camion verso una destinazione rimasta ignota. Peccato per lui, un cittadino bulgaro di 45 anni, che i carabinieri della stazione Garbagnate Milanese avessero capito che c'era qualcosa di strano nel suo modo di guidare: così, al termine di un controllo, lo hanno arrestato.

Camionista trovato con 47 frigoriferi e 48 lavatrici

Succede poco prima delle 16 di mercoledì. Quando viene fermato, il camionista si mostra subito nervoso. L'uomo, incensurato e residente a Paderno Dugnano da tempo, apre il cassone del camion per mostrare la merce ai militari. Il carico, 47 frigoriferi e 48 lavatrici di marca Akai, era privo della documentazione richiesta per legge.

Approfondendo la situazione, i militari capiscono che si tratta degli stessi elettrodomestici spariti meno di 24 ore prime da una ditta a Ossona, nel Milanese. Per il bulgaro scattano le manette: fermato come indiziato di delitto per ricettazione. L'uomo si è dichiarato innocente. Il materiale è stato restituito al titolare della ditta che nel frattempo aveva già denunciato il furto.