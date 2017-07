Già espulsa, ruba per la quinta volta in 3 mesi al supermercato: arrestata

E’ stata fermata dal personale di vigilanza al supermercato Tigros di Canegrate (Mi) dove aveva rubato, nelle scorse ore, nascondendola indosso, ben 150 euro di merce varia. All’arrivo dei carabinieri del Norm di Legnano la donna, 19enne di nazionalità romena e in Italia senza fissa dimora, è parsa subito agitarsi ulteriormente.

La merce veniva restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. La malvivente è stata portata presso il Comando di Legnano in Via Guerciotti dove è stata sottoposta al prelievo delle impronte perché aveva difficoltà, o almeno così faceva intendere, a indicare con precisione le sue generalità.

All’esito del confronto delle impronte con l’archivio nazionale si è scoperto il perché di tanta confusione. La donna, già pluripregiudicata per furti e reati contro il patrimonio in genere, era destinataria di un decreto di “allontanamento per motivi afferenti la pubblica sicurezza” disposto dal Prefetto di Milano in data 14 giugno scorso perché sorpresa a rubare per ben 4 volte negli ultimi 3 mesi; era la quinta volta. La donna è stata quindi immediatamente accompagnata a Milano per la materiale espulsione dallo Stato.