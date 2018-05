Ruba la borsa a una donna sul treno: arrestato appena mette piede in stazione a Rho

Tentato furto. È l'accusa a cui deve rispondere un uomo — cittadino gambiano, irregolare in Italia — arrestato dalla polizia nel pomeriggio di sabato 28 aprile dopo che aveva tentato di rubare la borsa a una donna su un convoglio Trenord della linea Treviglio-Varese.

Tutto è iniziato poco prima della stazione di Rho quando l'uomo si è impossessato della borsa che una donna aveva lasciato sul sedile affianco al suo. Lei, nonostante stesse leggendo un libro, si è accorta di quello che stava accadendo e ha iniziato a gridare e chiedere aiuto premendo il pulsante che si trova all’interno della carrozza. Non solo: alcuni viaggiatori hanno notato la scena e uno di loro ha avvisato il 112 informando l’operatore dell’accaduto e descrivendo il malvivente.

Dopo circa 5 minuti il treno si è fermato alla stazione di Rho e il malvivente ha tentato di scendere immediatamente per allontanarsi ma è stato bloccato dagli agenti del commissariato di Rho-Pero che nel frattempo erano arrivati sul posto. Per lui sono scattate le manette e, dopo gli accertamenti negli uffici di via Nazario Sauro, è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore.