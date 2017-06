Tromba d'aria si abbatte su Garbagnate: scoperchiato il capannone di una ditta

Un intero capannone scoperchiato da una tromba d'aria. È successo nella serata di lunedì 26 giugno a Garbagnate Milanese dove la copertura di una nota ditta di sanitari in via Kennedy è stata letteralmente sollevata dal vento.

Fortunatamente non ci sono state né vittime né feriti, solo ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autoscala tridimensionale, il nucleo saf e due autopompe. I pompieri hanno lavorato dalle 21 alle 4 del mattino per mettere in sicurezza la struttura.

Il maltempo ha causato danni anche a Cesate, Arese e Rho dove un grosso albero si è schiantato al suolo distruggendo una pensilina dell'autobus.