Incidente a Garbagnate Milanese: auto finisce sulla massicciata ferroviaria | Le immagini

Incidente nel pomeriggio di venerdì 23 giugno in via Ugo Foscolo a Garbagnate Milanese. Un uomo di 60 anni a bordo di una Mercedes Classe B avrebbe perso il controllo dell'auto finendo sulla massiciata ferroviaria. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.24, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Fortunatamente le condizioni del 60enne non sono gravi: i sanitari del 118 lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino in codice verde. Per liberare la massicciata ferroviaria sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Garbagnate Milanese, secondo quanto trapelato non ci sono altri veicoli coinvolti nello schianto. Per il momento Trenord non segnala ritardi sui convogli.