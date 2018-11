Garbagnate, uomo in shock anafilattico dopo una puntura un insetto: è gravissimo

È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Rho l'uomo di 47 anni che nel primo pomeriggio di giovedì 1° novembre è stato punto da un insetto in via 1° maggio a Garbagnate Milanese.

Tutto è accaduto intorno alle 13.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto — in codice rosso — un'ambulanza e l'automatica. Quando i sanitari sono intervenuti l'uomo era in shock anafilattico. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rho.