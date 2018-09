Incendio al gattile di Rho, struttura distrutta nel rogo: strage di gatti, oltre 100 mici morti

Notte di fuoco a Rho. Pochi minuti dopo le tre, per cause ancora in corso di accertamento, un devastante incendio è scoppiato nel gattile comunale, che si trova al civico 22 di via Turati.

Le fiamme, nonostante il rapidissimo intervento dei vigili del fuoco di Rho e Legnano, hanno praticamente raso al suolo la struttura. Pesantissimo il bilancio del rogo: tutti i gatti che erano all'interno delle gabbie - un centinaio - sono morti. Alla strage, secondo le prime informazioni raccolte, è scampato soltanto qualche cane che è stato portato in salvo dai caschi rossi e alcuni mici che erano "liberi".

Video | Il gattile distrutto dalle fiamme

In via Turati, oltre ai pompieri e agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i rappresentanti di "Dimensione animale Rho" - l'associazione che ha in gestione il servizio - e i carabinieri del Radiomobile. Stando ai primi accertamenti dei militari, le fiamme sarebbero divampate per cause accidentali: probabile che il rogo si sia originato da un corto circuito in un quadro elettrico.

Sempre nella notte tra mercoledì e giovedì, un secondo incendio si è sviluppato a Truccazzano. Lì a bruciare sono state 140 rotoballe di fieno che erano sistemate in un'azienda agricola di Cascina Cortenuova. Per avere la meglio sulle fiamme i pompieri hanno dovuto lavorare fino a giovedì mattina.