Maltratta e estorce denaro agli anziani genitori per comprare la droga: arrestato pregiudicato

Estorsione e maltrattamenti in famiglia. Sono le accuse a cui deve rispondere un 36enne di Rho, pregiudicato, arrestato nella giornata di martedì dagli agenti del 113. L'uomo – secondo quanto riportato in una nota dai poliziotti del commissariato di Rho-Pero — avrebbe aggredito diverse volte i genitori, due anziani coniugi.

L'uomo chiedeva costantemente soldi ai genitori per comprare la droga. Quando non riusciva a ottenere quello che voleva iniziavano i maltrattamenti, le minacce e le violenze fisiche. Veri e propri raptus d'ira che costringevano i coniugi a rinchiudersi nella loro abitazione. Per placare gli animi, alcune volte, è intervenuto il fratello del 36enne che a sua volta veniva maltrattato e minacciato. In cinque casi gli anziani coniugi hanno chiesto aiuto ai poliziotti e proprio da questi episodi sono iniziate le indagini, scattate a settembre 2016.

Nella giornata di martedì i poliziotti gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano Franco Cantù. Un provvedimento che si somma a una prima condanna: mentre erano in corso le indagini il 36enne è stato condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione per una serie di reati commessi negli anni precedenti.