Rho, tornano i giovedì sera dello shopping: ecco la mappa con tutte le strade chiuse

Tornano i giovedì sera dello shopping a Rho. La prima data è giovedì 13 giugno e le iniziative proseguiranno fino al 25 luglio. L'iniziativa è stata organizzata dall'unione commercianti di Rho insieme al municipio.

"I giovedì sera di shopping sono ormai un appuntamento fisso dell’estate rhodense, che vede il coinvolgimento dei commercianti nell’ottica di far vivere il centro nelle serate estive, che diventano una piacevole occasione per incontrarsi e fare acquisti", ha dichiarato l’assessore al Commercio, Andrea Orlandi.

Shopping, ma anche eventi culturali: "Abbiamo pensato a delle iniziative per animare piazza San Vittore nel primo mese di apertura serale dei negozi", ha spiegato l’assessora a Cultura e Comunicazione, Valentina Giro.

Giovedì 13 giugno debutta Circonferenze – Festival del Teatro e del Circo di Strada, che organizza uno spettacolo di circo, giocoleria e musica alle 21.30 in piazza San Vittore. Sempre sul palco estivo in piazza il giovedì sera andranno in scena Le Notti Rosa con Donne Incanto: il 20 giugno The JazzLag Hot Swing Orchestra - concerto. Una notte di swing, con aggiunta di jazz e atmosfere retrò (prenotabile dal 15 giugno); il 27 giugno Dirotta su Cuba - Live Tour La funky band italiana capitanata da Simona Bencini (prenotabile dal 22 giugno); il 4 luglio La Festa Rosa: Noche Cubana. Una festa di balli cubani, a cura di Daniel Dance Ache' (ingresso libero senza prenotazione).

Le strade chiuse

Nei giovedì dal 13 giugno al 25 luglio, dalle 19 alle 24, sono in vigore le seguenti chiusure:

• Divieto di sosta (anche per i residenti) tra piazza San Vittore e via Dante

• Divieto di transito (anche per i residenti) in via Matteotti; piazza San Vittore e corso Garibaldi (tra piazza San Vittore e via Dante); via Madonna fino all’incrocio con via Europa.

• Diventano strade a fondo cieco: via Tibaldi, con ingresso e uscita da corso Europa; via Bugatti e via Livello, con ingresso e uscita da via Dante; via Pomè (tra via Martiri di Belfiore e via Madonna) con accesso ai veicoli da via Pomè; Largo Kennedy, con ingresso e uscita da via Pomè; via Serra, tra via Goglio e via Madonna, con ingresso e uscita da via Martiri di Belfiore e via Machiavelli, con accesso da via Goglio.

Giovedì 13, 20 e 28 giugno e 4 luglio, avverrà la chiusura di Largo Mazzini dalle 19 alle 24, anche per i residenti, mentre via Castelli Fiorenza diventa strada a fondo cieco con ingresso e uscita da via Dante.