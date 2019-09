Vandali in azione a Rho: graffiti sul muro appena verniciato. Il sindaco: "Gesto senza senso"

Hanno aspettato che venisse riverniciata. Poi hanno imbrattato la "prua verde" con dei graffiti. È successo nei giorni scorsi in centro a Rho dove alcuni teppisti hanno vandalizzato l’area tra via Madonna e piazza Corpo Alpini. Stessa sorte ha avuto via Matteotti, dove sono state fatte delle scritte con vernice indelebile sulle piastrelle in pietra. E sono solo gli ultimi atti vandalici in paese: qualche giorno fa erano state rubate diverse piantine nei vasi lungo via Matteotti e davanti al cimitero di Corso Europa.

"Deturpare con vernice indelebile strade e muri, rubare i fiori dalle fioriere, rovinare i giochi dei bambini nei parchi sono gesti senza senso e che costringono l’Amministrazione ad intervenire per ripristinare la situazione ed a impegnare risorse pubbliche che potrebbero essere destinate ad altro", ha commentato il sindaco Pietro Romano.

"Per ovviare a questi continui comportamenti incivili, abbiamo potenziato i sistemi di videosorveglianza integrandoli in rete con Polizia Locale e Comando dei Carabinieri di Rho, ma non possiamo certo monitorare ogni luogo della Città in ogni ora del giorno e della notte — ha precisato il sindaco —. Invito quindi i Cittadini a segnalare immediatamente alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine gli episodi di vandalismo in corso o appena commessi, fatto questo che può essere utile per individuare i responsabili e per richiamarli alle loro responsabilità anche economiche".

Il municipio è corso ai ripari: nei prossimi giorni la "Prua verde" sarà dipinta nuovamente, anche grazie a una azienda del territorio che si è messa a disposizione della città (Tommy Color). L’ufficio tecnico comunale è già intervenuto in Largo Mazzini: ha utilizzato un prodotto sverniciatore per cercare di eliminare la vernice sulla pavimentazione in pietra, che comunque resta danneggiata, mentre per eliminare le scritte sul cemento ha utilizzato del cemento liquido.