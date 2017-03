Incendio in via Moscova a Rho, brucia una fabbrica abbandonata: alta colonna di fumo

Nel pomeriggio di lunedì 27 marzo è divampato un incendio in via Moscova a Rho. Le fiamme si sono scatenate intorno alle 18.30 nel seminterrato dell'ex Mtn, azienda in disuso e in parte occupata dal centro sociale Fornace.

Un denso fumo nero ha avvolto la città. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con diverse autopompe, hanno domato le fiamme — nel frattempo estese ad altre zone del capannone — dopo oltre due ore di lavoro. L'azienda regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza, ma fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Non sono ancora chiare le ragioni del rogo. Sul luogo dell'incendio anche una volante del 113.

VIDEO | Vigili del fuoco al lavoro