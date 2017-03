Anziana di ottantasei anni travolta in Corso Europa: trasportata al pronto soccorso

È stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate l'anzina di 86 anni travolta in Corso Europa a Rho nella mattinata di giovedì 16 marzo. Il fatto è accaduto intorno alle 10.30 all'altezza di via Piave, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inizialmente le sue cnndizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rho.