Camion non dà la precedenza e si schianta: 50enne estratto dalle lamiere dell'auto

Un'auto distrutta e un uomo di cinquant'anni al pronto soccorso. È il bilancio di uno schianto tra una Volkswagen Passat e un camion avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 1° marzo in viale Alcide De Gasperi a Mazzo di Rho.

Inizialmente le condizioni del 50enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, incastrato nelle lamiere dell'auto, è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho per accertamenti, non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale lo schianto è stato causato da una mancata precedenza. Il conducente del mezzo pesante, in fase di svolta a sinistra, non si sarebbe accorto dell'arrivo dell'automobile.