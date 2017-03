Incidente alla concessionaria Feren di Lainate: anziano travolto dal carico di un muletto

Un anziano di 86 anni è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo dopo essere rimasto ferito all'interno della Feren, concessionaria Ford di Lainate.

L'incidente intorno alle 15.10, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni dell'anziano sono apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e l'elisoccorso. Una volta stabilizzato l'86enne è stato accompagnato al San Gerardo in codice giallo: avrebbe riportato una frattura al bacino e alcuni traumi.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia stato travolto dal carico di un muletto mentre si trovava all'interno del cortile della concessionaria. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lainate.