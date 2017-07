Incidente sul lavoro: operaia incastrata sotto una pressa

Incidente sul lavoro a Rho. Nel pomeriggio di martedì 11 luglio una operaia di 39 anni è rimasta gravemente ferita all'interno di una fabbrica di via Alcide de Gasperi che produce targhe. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.55, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Incidente sul lavoro in una ditta che produce targhe a Rho: ferita operaia

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Rho, intervenuta insieme al personale dell'Ats, sembra che la 39enne sia rimasta incastrata sotto una pressa idraulica con entrambe le mani. Liberata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stata accompagnata al pronto soccorso del Centro Traumi Ortopedici di Sesto San Giovanni in codice giallo. Le sue condizioni sono serie: avrebbe riportato diverse fratture alle mani, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malfunzionamento del macchinario o se l'infortunio sia stato causato da mancanza di sicurezza sul posto di lavoro. Sul caso sono in corso accertamenti.