Ennesimo schianto tra un'auto e una moto alla "rotonda maledetta" di Rho: ferito un 28enne

Incidente sul Sempione a Rho nella mattinata di giovedì 15 giugno. Intorno alle 8.40 una Peugeot 207 e una moto si sono scontrate all'altezza della "Rotonda maledetta" della e il centauro — un ragazzo di 28 anni — è rovinato al suolo.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo. Lievemente ferita anche la conducente dell'automobile, una donna di 49 anni, accompagnata al pronto soccorso in codice verde.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rho. Secondo una prima ricostruzione sembra che il sinistro sia stato causato da una mancata precedenza: l'automobile viaggiava in direzione Milano, mentre il centauro stava attraversando l'incrocio in direzione Vanzago. È l'ennesimo incidente su quel tratto di strada, solo pochi giorni fa un camion si era ribaltato nello stesso punto.