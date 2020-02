Incidente a Rho, travolge un ragazzo e scappa: pirata della strada denunciato dalla Locale

Un ragazzo ferito in mezzo alla strada e una Fiat Punto che si allontana. Il primo è stato accompagnato in ospedale in ambulanza, il secondo, invece, è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale e denunciato per omissione di soccorso. È il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 5 febbraio in piazza Libertà a Rho, davanti alla stazione ferroviaria.

Tutto è accaduto intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il 27enne è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un uomo che successivamente si è allontanato come se nulla fosse. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho in codice verde, secondo quanto trapelato pare abbia riportato un trauma al polso.

Fortunatamente alcuni passanti sono riusciti a fotografare l'auto e gli agenti del comando Savarino, guidati dal comandante Antonino Frisone, sono riusciti ad arrivare al conducente, un milanese di 50 anni. L'uomo, messo davanti alle sue responsabilità, si è presentato in comando dove è stato identificato e denunciato.