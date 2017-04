Rischia di morire durante una partita di calcio: 54enne salvato dai compagni col defibrillatore

Stava giocando una partita calcio quando il suo cuore ha smesso di battere: ha rischiato di morire, ma è stato salvato da due suoi compagni di squadra intervenuti con il defibrillatore. È successo giovedì 30 marzo nel centro sportivo di via Ospiate a Mazzo di Rho, protagonista dell'accaduto: un 54enne.

Il fatto. L'uomo stava giocando una partita di un torneo amatoriale amatoriale, accusati i primi dolori ha chiesto di essere sostituito. Ha perso i sensi poco dopo: mentre scambiava due parole nello spogliatoio. Il compagno ha dato subito l’allarme e l’incaricato del campo insieme a un'altra persona è intervenuto con il massaggio cardiaco, la ventilazione e infine con il defibrillatore. Quando è arrivata l’ambulanza il cuore del malcapitato aveva già ripreso a battere riducendo il rischio di mancanza di ossigeno e scongiurando la tragedia. È stato subito operato e le sue attuali condizioni di salute non destano preoccupazione.

Fondamentale è stato il defibrillatore. E a di Rho ce ne sono 47, la maggior parte installati nel 2015 quando Palazzo Visconti si è attivato a dotare tutti gli impianti municipali, organizzando anche percorsi di formazione. Non solo: il numero dei defibrillatori è stato aumentato grazie anche al progetto del bilancio partecipativo «Rho per il Cuore». In totale ci sono 300 persone che sanno utilizzare l'attrezzatura salvavita. Ma presto potrebbe arrivare un nuovo apparecchio semiautomatico: Palazzo Visconti ha deciso di aderire al progetto «Cuore in Comune» proposto da Armando Curcio.

Soddisfatto il primo cittadino Pietro Romano: «L’episodio appena avvenuto ha dimostrato la bontà delle nostre decisioni. Pur nelle limitazioni di bilancio, continuiamo a valutare tutte le modalità per poter aumentare la presenza di defibrillatori sul territorio».