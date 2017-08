Inseguimento per le strade di Rho, guida senza assicurazione: fermato dalla locale

Quando ha visto i lampeggianti della polizia locale ha tentato di scappare spingendo a tavoletta sull'acceleratore. Resosi conto di essere alle strette ha cercato di imboccare una strada sterrata, ma è stato fermato dopo pochi metri. Risultato? Patente ritirata e auto confiscata, oltre allo stato di fermo. È successo nel pomeriggio di giovedì 31 agosto in via dei Fontanili a Rho, nei guai un uomo di 49 anni residente a Usmate Velate, in Brianza.

Tutto è iniziato con un controllo stradale: il sistema elettronico in dotazione ai ghisa, infatti, aveva segnalato che la Fiat Punto del 49enne era scoperta da assicurazione. Quando gli agenti hanno tentato di fermarlo è nato l'inseguimento durante il quale l'uomo ha gettato nel canale scolmatore un involucro (probabilmente con all'interno dello stupefacente). Una volta raggiunto e fermato è scattata la perquisizione durante la quale sono state trovate tracce di cocaina e hashish all'interno del mezzo. Gli è stata ritirata la patente, secondo quanto riferito dalla polizia locale stava guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Non solo, durante gli accertamenti è emerso che l'automobile si trovava sotto sequestro: era già stata fermata dagli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo mentre circolava senza assicurazione e per questo motivo gli è stata confiscata.

Auto senza assicurazione: 75 sequestri da inizio anno

Non è un caso isolato, gli uomini del comandante Antonino Frisone hanno fermato 75 automobili da inizio anno grazie al "Targa system", apparecchiatura che installata sulle pattuglie è in grado di scansionare le targhe dei veicoli e verificare in tempo reale se sono coperti da assicurazione e in regola con la revisione. La novità? Da luglio le apparecchiature in dotazione alla Locale sono diventate quattro: in una sola giornata sono in grado di controllare circa tremila veicoli.