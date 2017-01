Latitante tenta di rubare la borsa: inseguito e fatto arrestare da un carabiniere fuori servizio

Hanno tentato di rubare la borsa a una donna nel parcheggio dell'Esselunga: sono stati arrestati dai carabinieri. È successo a Rho nella giornata di mercoledì, nei guai due cittadini peruviani di 46 e 49 anni. La notizia è stata diffusa dal comando provinciale di Milano.

Inizialmente i due ladri si sono avvicinati e hanno gettato alcune monete per terra, invitandola a raccoglierle. Mentre la donna era occupata i due malviventi hanno afferrato la borsa e sono scappati in macchina. Non l'hanno fatta franca: un carabiniere libero dal servizio si è reso conto di quanto stava accadendo e si è lanciato all'inseguimento, avvertendo la centrale operativa della compagnia di Rho. L'auto dei due malviventi è stata fermata a un posto di blocco vicino al carcere di Bollate: nell'abitacolo è stata trovata la borsa rubata, oltre a strumenti per mettere a segno furti.

Non solo. Durante il fotosegnalamento è emerso che uno dei due ladri aveva 33 identità e un provvedimento di cattura sulla testa per un cumulo di reati, tra cui una violenza sessuale. Entrambi sono stati arrestati.