Durante la notte spaccano e saccheggiano dieci auto in sosta: nei guai due pregiudicati

Nella notte tra sabato e domenica 5 marzo avevano danneggiato e saccheggiato dieci auto in sosta tra Via Togliatti e Via Balzarotti a Mazzo (frazione di Rho). Sono stati identificati e indagati per danneggiamento e furto aggravato continuato dagli agenti del commissariato di Rho-Pero. Nei guai due ragazzi di 26 e 27 anni, pregiudicati italiani.

Dopo le denunce i poliziotti avevano iniziato le indagini. Li hanno individuati grazie a un filmato ripreso da una telecamera a circuito chiuso che li ha immortalati mentre mettevano a segno i furti. Nelle scorse ore sono stati prelevati dalle loro abitazioni e accompagnati negli uffici del Commissariato di via Nazario Sauro dove sono stati indagati per danneggiamento e furto aggravato continuato.