Ruba seicento euro di rottami dalla piattaforma ecologica del comune: arrestato

Furto aggravato. È l'accusa a cui deve rispondere un cittadino marocchino di 48 anni, pregiudicato, arrestato nella serata di mercoledì dai carabinieri all'interno della piattaforma ecologica di via Sesia a Rho mentre rubava rottami metallici. La notizia è stata diffusa dall'Arma con una nota.

Ruba rottami dalla "discarica": arrestato

Tutto è accaduto intorno alle 20.30 quando una pattuglia in transito ha notato l'uomo nell'area di via Sesia. Resosi conto dei lampeggianti ha cercato di allontanarsi con due pesanti buste. Rapidamente raggiunto dai militari è stato accertato che il 48enne, dopo essersi introdotto all’interno della piattaforma ecologica comunale, aveva rubato rottami metallici destinati al riciclaggio per un valore stimato di circa 600 Euro.

La refurtiva pertanto è stata e rimessa nei cassoni, mentre il 48enne è stato arrestato e accompagnato presso il tribunale di Milano per essere giudicato per direttissima.