Furto dentro la Fiera di Rho, turista scippato dello zainetto: spariti 4mila euro in contanti

Ladri in azione alla Fiera di Rho. Giovedì pomeriggio, durante la "rassegna internazionale per la tecnologia destinata alla produzione di calzature e pelletteria", un turista cinese è stato scippato del suo zainetto al cui interno c'erano un iPad, il passaporto e quattromila euro in contanti.

A entrare in azione sono stati due uomini: un 26enne, un giovane dell'Ecuador che è stato fermato dai carabinieri, e un suo complice, che è riuscito a fuggire. I militari, che erano in servizio di vigilanza all'interno del polo fieristico, sono stati attirati dalle richieste d'aiuto della vittima e si sono subito messi sulle tracce dei malviventi.

Il ladro fermato, che ha già precedenti in Italia, è stato arrestato per furto aggravato ed è finito in carcere. Il secondo uomo è invece scappato, portando via con sé i soldi. A terra i carabinieri hanno infatti trovato soltanto lo zaino vuoto, l'iPad e il passaporto, che sono stati restituiti al cinese.