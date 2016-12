Spaccano a mani nude le vetrine di due negozi: due pregiudicati arrestati per furto

Avevano le mani insanguinate e pochi spiccioli in tasca, frutto di un furto all'enoteca «Officine del gusto» di Rho. Sono stati arrestati con l'accusa di aggravato con scasso. È successo nella notte tra giovedì e venerdì. Nei guai due pregiudicati di 25 e 31 anni.

Gli agenti del commissariato di Rho-Pero — come riportato in una nota — li hanno fermati intorno alle 3 in via Buon Gesù angolo via Lamarmora. Entrambi avevano le mani insanguinate dopo aver infranto a mani nude il vetro della porta del locale. In commissariato hanno ammesso anche di aver messo a segno (pochi istanti prima) un furto alla galleria d'arte Quadrifoglio. Il computer e il tablet rubati durante questo colpo sono stati ritrovati vicino al negozio, nascosti dietro a un cespuglio.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari dei due esercizi commerciali. Per i ladri sono scattate le manette e sono stati accompagnati nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.