Guadagnava la fiducia dei negozianti, poi fingeva un malore e li derubava: denunciata

Furto. È l'accusa a cui deve rispondere una donna di 35 anni indagata in stato di libertà dagli agenti del commissariato di Rho-Pero. La giovane — come riportato in una nota del 113 — avrebbe messo a segno dieci furti in altrettanti negozi del Rhodense.

Una giovane con modi affabili. Così l'hanno descritta i negozianti ai poliziotti. E tutti i furti — stando a quanto ricostruito dagli agenti — sarebbero stati messi a segno con lo stesso modus operandi. La ragazza chiedeva con modi distinti ai commercianti di visionare i prodotti in vendita e rimaneva nei negozi il più possibile, sino a quando non riusciva a rimanere sola con i titolari. Dopo aver catturato la simpatia delle vittime, simulava di essere incinta e fingeva di sentirsi poco bene accusando un lieve giramento di testa. Poi chiedeva di potersi sedere e un bicchiere d’acqua. Mentre le commercianti si prodigavano ad assisterla faceva scattare il piano: approfittando della distrazione prendeva tutto ciò che c'era in cassa. Infine, sempre con modi garbati, si allontanava dai negozi adducendo come scusa che era meglio tornare a casa prima che il malore sarebbe aumentato.

Gli uomini del commissariato di Rho-Pero sono arrivati alla 35enne grazie alla descrizione delle vittime e a una serie di attività investigative. Nei giorni scorsi è stata accompagnata al commissariato di Rho-Pero e denunciata.