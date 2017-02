La Om Still compie 100 anni e si amplia: nei prossimi mesi nuove assunzioni a Lainate

Compirà 100 anni nei prossimi mesi la Om Still, azienda che si occupa di progettazione e produzione di carrelli elevatori, macchine da magazzino. Un traguardo importante che la società festeggerà ampliando la propria produzione a Lainate.

Il marchio nasce dalla fusione tra la storica Om Carrelli elevatori e la tedesca Still. Negli scorsi anni è stata capace di superare la crisi economica e oggi guarda al futuro con fiducia.Una fiducia dovuta alla crescita registrata negli ultimi due anni, che ha portato la società a chiudere il 2016 con una crescita del 30%, segnando il fatturato più alto di tutti i tempi.

Un risultato che non è un traguardo ma un punto di partenza, come spiega Angelo Zanotti, amministratore delegato di Om Still: «Il 2017 sarà un anno speciale per la nostra azienda, che festeggia i 100 anni dalla fondazione dello storico marchio OM. Non solo, a seguito di importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento quest’anno inaugureremo presso la sede di Lainate la nuova filiale Lombardia ed il nuovo centro di rigenerazione degli usati».

Tradotto? Nuovi posti di lavoro. Tra il 2017 ed il 2018 la società prevede di assumere 20 nuovi dipendenti che andranno a potenziare l'organico. Nei giorni scorsi il primo cittadino di Lainate ha fatto visita nei nuovi capannoni: «Un ‘tour’ — precisa il primo cittadino — che mi ha permesso di constatare il grande investimento che l’azienda ha deciso di fare sul territorio comunale. Siamo stati i pronti nel 2014 ad accogliere le istanze dei lavoratori di Om Still in Consiglio comunale, vogliamo essere i primi ora a constatare e sostenere l’impegno di un’azienda che si è consolidata, sta crescendo e intende assumere in città. Cosa di questi tempi assai rara».