Trovato il cadavere di un anziano in un canale

Dramma mercoledì pomeriggio a Lainate, dove è stato recuperato il cadavere di un uomo nelle acque del Canale Villoresi.

A dare l’allarme, intorno alle 16.30, sono stati alcuni cittadini che hanno notato la salma in via Cadorna a Nerviano (località Colorina) mentre veniva trascinata dalla corrente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con un ambulanza, i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Legnano.

Dopo un'ora e mezza di ricerche, durante le quali il cadavere è stato spostato dalla corrente, i militari e i pompieri sono riusciti a recuperare il corpo privo di vita nei pressi di Lainate, dopo il confine con Garbatola. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un anziano di 78 anni. Non è ancora chiara la causa della morte. Sul caso sono in corso accertamenti, secondo quanto trapelato il corpo non presenterebbe segni di violenza.