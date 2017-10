Sorpresi con 2mila euro di attrezzi da lavoro rubati: tre arresti, tra loro un minorenne

Concorso in furto aggravato. È l'accusa a cui devono rispondere tre pregiudicati, tra cui un minorenne, arrestati lunedì 9 ottobre dai carabinieri a Lainate, nel milanese. il trio — composto da un 39enne, un 29enne ed un 16enne, tutti italiani residenti a Milano e nullafacenti — è stato sorpreso a bordo di una Lancia Y con diversi attrezzi da lavoro rubati poche ore prima.

I militari della compagnia di Rho, come riportato in una nota, hanno fermato i tre in via per Barbaiana. Durante la perquisizione sono stati trovati numerosi utensili da lavoro che, dopo alcuni accertamenti, sono risultati essere stati rubati nella stessa mattinata a Lainate: alcuni da un furgone Mercedes Sprinter parcheggiato in via Meraviglia, altri da un Fiat Ducato posteggiato in via Lepetit.

La refurtiva, circa 2mila euro il valore, è stata riconsegnata ai lavoratori, mentre per i malviventi sono scattate le manette: i due maggiorenni sono stati trattenuti in attesa del processo per direttissima, mentre il 16enne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza Cesare Beccaria di Milano.