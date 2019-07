Incendio a Lainate, a fuoco un cascinale con balle di fieno: pompieri al lavoro tutta la notte

Incendio a Lainate. Nella notte tra domenica e lunedì 15 luglio le fiamme hanno avvolto e devastato un ~~cascinale~~ nei pressi di via Sturzo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 1 e sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi, sia le ambulanze del 118. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte: le fiamme — come reso noto dalla sala operativa di via Messina — sono state alimentate da diverse balle di fieno. Nella mattinata di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti per smassare le macerie con un braccio meccanico.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo, sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Secondo quanto reso noto sembra che l'incendio non abbia alzato nessuna nube tossica.