Manichino di una mucca "Impiccato" su una croce: ignoti gli autori della bravata

Un manichino di una mucca di una nota catena di ristoranti «impiccato» con una cintura su una croce. È quanto stato trovato nella mattianta di venerdì 30 dicembre vicino a via Mascagni a Lainate (nei pressi dell'ingresso sull'Autostrada Milano-Laghi).

Ignoti gli autori del gesto. Secondo i carabinieri della compagnia di Rho, intervenuti insieme alla polizia locale, si è trattato di una "bravata". Non ci sono elementi che l'azione sia stata messa a segno da alcuni attivisti per i diritti degli animali. Sia il manichino (circa 40kg) che il crocifisso non hanno subito danni.