Sorpreso dai carabinieri con oltre dieci grammi tra eroina e cocaina: arrestato 29enne

Aveva addosso oltre dieci grammi di eroina, una dose di coca e quasi 200 euro in contanti: è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo giovedì sera a Lainate, nei guai un 29enne della provincia di Varese.

L'uomo — come riportato in una nota diramata dai militari della compagnia di Rho — è stato fermato in via Mascagni. A tradirlo è stato il suo atteggiamento sospetto che ha fatto scattare la perquisizione, durante la quale sono stati trovati i soldi e la droga.

È stato arrestato e nella mattinata di venerdì 10 marzo è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.