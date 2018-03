Lavora in nero all'interno della Fiera, si ferisce mentre taglia una bicicletta del bike sharing

Stava lavorando in nero all'interno della Fiera di Milano. Non solo: Aveva in mano un flessibile stava cercando di tagliare la targhetta da una bicicletta del bike sharing di Milano. L'epilogo? È rimasto ferito. E per lui sono iniziati i guai: la vicenda è stata segnalata all'ispettorato del lavoro. Non solo: è stato indagato per il reato di furto aggravato.

A far emergere la vicenda sono stati gli agenti del commissariato di Rho-Pero che nei giorni scorsi sono intervenuti nel polo fieristico in seguito a un incidente sul lavoro: T.G. era rimato ferito mentre si trovava in un magazzino vicino alla porta Ovest. L'uomo, come ricostruito in una nota del 113, si era causato una ferita all'occhio destro proprio mentre stava tagliando la targhetta metallica di una bicicletta del bike sharing.

Ma ai medici del Sacco aveva raccontato che l'infortunio era avvenuto nella sua abitazione. Incongruenza che aveva insospettito i poliziotti che avevano fatto scattare gli accertamenti; e dalle indagini sarebbe emerso che il 43enne lavorava in nero per una ditta che opera all'interno della Fiera. L'uomo "benché si trovasse a lavorare all'interno del complesso fieristico non risultava nell'elenco delle persone a cui viene rilasciato un pass di accesso — si legge in una nota del commissariato —. In pratica non risultava aver fatto mai eccesso in Fiera".

Non solo. Secondo i poliziotti l'uomo sarebbe entrato all'interno della Fiera con un furgone non censito con e la bici si sarebbe trovata proprio nel cassone. Il 43enne, dimesso dall'ospedale con una prognosi di 8 giorni, è stato indagato per furto aggravato; tutti gli atti riguardanti il lavoro in nero "saranno trasmessi all'ispettorato del lavoro ed all'ASL per gli adempimenti di competenza", fa sapere la polizia.