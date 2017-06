Violente risse tra ubriachi e ritrovo di pregiudicati: chiusi due noti locali di Rho

Due locali di Rho dovranno restare chiusi per quindici di giorni. Lo ha disposto il questore Marcello Cardona con un provvedimento emesso nei giorni scorsi e notificato nella giornata di mercoledì 7 giugno. Il motivo? Secondo quanto riportato in una nota diramata dal commissariato di Rho-Pero entrambi erano diventati un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali. Si tratta del Bar Faust di Corso Garibaldi e la Trattoria d'Andrea di via Postumia a Terrazzano. Riapriranno il 22 giugno.

Il bar Faust era stato teatro di diverse risse avvenute sia dentro il locale che degenerate all'esterno, zuffe generalmente scaturite tra clienti dopo che avevano abusato di alcool. L'ultima il 26 marzo alle 3.30 quando diverse persone ubriache avevano devastato il locale: i poliziotti erano intervenuti evacuando il bar e accompagnando in commissariato alcuni dei fermati. In altri casi i controlli degli agenti hanno accertato la presenza di numerosi pregiudicati. Una situazione non nuova per il locale che era già stato chiuso durante la precedente gestione quando si chiamava Bar Andrew.

Sempre per la presenza di pregiudicati e risse è stato chiuso la Trattoria D'Andrea. In una circostanza una volante del commmissariato è intervenuta fuori dal bar perché poco prima un uomo in stato di ebbrezza era stato picchiato violentemente con calci e pugni dal alcuni clienti.

È l'ultimo di una serie di provvedimenti presi da Corso Monforte. Nei giorni scorsi il questore aveva fatto abbassare la cler a due esecizi commerciali di Milano e provincia, mentre venerdì 26 maggio erano stati emessi altri cinque decreti di sospensione per cinque pub della metropoli lombarda. Sempre mercoledì è stato chiuso un bar di Milano.