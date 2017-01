Lotta all'abbandono dei rifiuti: il comune di Rho affila «le armi» della polizia locale

Controlli e sanzioni per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. È quanto ha messo in campo l'amministrazione comunale di Rho che ha dato mandato all’ufficio ecologia e alla polizia locale di svolgere un costante monitoraggio delle zone più a rischio.

Non solo. Per intervenire più puntualmente è stato costituito un ufficio «Ambiente e Territorio», che ha aggiunto alle consuete attività di prevenzione e repressione di illeciti edili quelli appunto legati alla tutela ambientale e di tutela della salute pubblica.

«I controlli messi in atto sono stati proficui e hanno consentito di individuare cittadini “incivili”, che hanno scaricato rifiuti laddove non permesso, e nei confronti dei quali sono state elevate diverse sanzioni amministrative, oltre alle denunce alla Procura», ha chiosato in una nota Maria Rita Vergani, assessore alla polizia locale.

Nel 2016 sono stati multati 35 «furbetti» con multe tra i 200 e i 600 euro. Non solo, in diversi casi sono scattati verbali da 7.500. E in 11 casi gli «incivili» sono stati denunciati alla procura.

«Il senso civico è elemento essenziale per una buona convivenza e le sanzioni sono l'estrema ratio a disposizione degli organi pubblici — chiosa l'assessorea all'ecologia Gianluigi Forloni —. Chi continua a non rispettare i regolamenti comunali derivati da semplici norme di buon senso, deve sapere che saranno soggetti a multe ed a sanzioni anche di natura penale».