Maltempo a Rho: albero cade in mezzo alla strada e distrugge una pensilina dell'autobus

Il maltempo di lunedì 26 giugno ha fatto danni anche a Rho dove a causa della pioggia e del vento sono caduti numerosi rami.

Le situazioni più pesanti si sono verificate in viale De Gasperi e in via Risorgimento, dove sono caduti alberi di grosse dimensioni proprio sulla strada, fortunatamente senza danni a persone. In via Risorgimento un albero è caduto sulla pensilina dell’autobus, distruggendola.



“Le squadre della Protezione Civile erano già state allertate e sono potuti intervenire velocemente per affrontare l’emergenza meteo e mettere in sicurezza le strade — ha dichiarato Maria Rita Vergani, assessore alla polizia locale —. Ringrazio anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, il personale reperibile del Comune e tutte le persone che si sono attivate, anche in condizioni particolarmente estreme, per mettere in sicurezza e avere presidiato le zone interessate dal crollo degli alberi. Oggi continueranno i lavori di pulizia e messa in sicurezza anche delle strade".

Danni anche a Garbagnate Milanese dove un capannone è stato scoperchiato dalla furia del vento. Non solo: rami caduti anche a Cesate e Arese. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.