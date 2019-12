Rho, neomamma travolta dal prete mentre attraversa sulle strisce: sacerdote a processo

È accusato di lesioni personali stradali gravissime il sacerdote di 86 anni che lo scorso 19 gennaio a Rho travolse una neomamma di 35 anni mentre stava andando sulle strisce per andare in ospedale dal suo bambino. Il pubblico ministero della procura di Milano, Luca Gaglio, ha disposto la citazione diretta a giudizio: dovrà comparire in tribunale, in composizione monocratica, quinta sezione penale, il 27 aprile 2020.

L'incidente: neomamma travolta dal prete

Tutto era accaduto poco dopo le 20 del 18 gennaio mentre la donna stava attraversando le strisce pedonali in via Cadorna. A travolgerla - stando a quanto riferito dai legali di Studio 3A che stanno assistendo la vittima - sarebbe stata una Fiat Punto guidata da un sacerdote di ottantacinque anni, molto conosciuto in città.

Dopo essere stata investita, stando alle ricostruzioni degli avvocati, la vittima era stata trascinata per qualche metro ed era poi rimasta schiacciata sotto le ruote della vettura fino a quando i vigili del fuoco non sono riusciti a liberarla.

La neomamma era rimasta ricoverata per diversi giorni in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano. È riuscita a sopravvivere ma con una prognosi di oltre 40 giorni: aveva riportato un trauma cranico, la frattura del bacino, dell’omero, della clavicola e di svariate costole, nonché un serio trauma pneumotoracico con lesioni al fegato e ai polmoni, oltre a botte e contusioni in tutto il corpo.