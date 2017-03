Il mandala dei monaci tibetani per il Dalai Lama è stato donato al Comune di Rho

È stato donato al comune di Rho il mandala realizzato a ottobre 2016 dai monaci del Monastero di Namgyal a Dharamsala per la visita del Dalai Lama a Milano. L'opera — composta interamente con sabbie colorate — è dedicata a Avalokiteshvara, la rappresentazione della Grande Compassione impersonificata, secondo la cultura tibetana, dallo stesso Dalai Lama.

La donazione del mandala rappresenta un evento storico, unico nel suo genere: Rho è il primo comune ad accogliere questa opera d'arte. I mandala, infatti, vengono distrutti una volta finiti. Il mosaico di sabbie è stato posizionato nel Palazzo Comunale al primo piano di fronte alla Sala del Consiglio, dove il 28 settembre 2016 il parlamentino ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Tenzin Gyatso.

A lato del mandala è stata posizionata anche la piastrella di Piazza Costellazione firmata da Gyatso. Oltre alla piastrella intera che sarà successivamente collocata nell’ufficio del Sindaco, il Dala Lama ha firmato una seconda tessera più piccola che nei prossimi mesi sarà posizionata in piazza Costellazione.

«Ringrazio l’Istituto Ghe Pel Ling e il venerabile Thamthog Rinpoche per il mandala donato al comune di Rho in ricordo della visita di Sua Santità il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso — ha chiosato in una nota Pietro Romano, primo cittadino —. Sono ancora vive la commozione e l’emozione delle ore trascorse al suo fianco durante l’assemblea pubblica di ottobre. Ci auguriamo che Rho, città della pace, possa ricevere forza da questi messaggi».