Rho, maniaco armato si masturba in auto fissando una venditrice di panini: denunciato

Aveva i pantaloni calati fino alle ginocchia, un coltellaccio sul sedile del passeggero e si stava masturbando nella sua macchina fissando una venditrice di panini. L'epilogo? È stato indagato per atti osceni in luogo pubblico e possesso di arma da taglio. È successo nel pomeriggio di lunedì 5 marzo a Rho, come riportato in una nota diramata dal commissariato di via Nazario Sauro; nei guai un cittadino italiano di 55 anni residente a Legnano.

A segnalare, intorno alle 17, la presenza del maniaco alle forze dell'ordine è stata proprio la venditrice ambulante di via dei Fontanili. Quando i poliziotti del commissariato di Rho-Pero lo hanno sorpreso ha tentato goffamente di coprirsi, ma è stato tutto inutile: lo hanno fatto rivestire, poi lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato.

Per lui è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e possesso di arma da taglio. Sul sedile del passeggero, infatti, i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico aperto e con lama estratta.