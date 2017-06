Nascondono marijuana tra le mura di casa: arrestati due ragazzi di 28 e 30 anni

Tra le mura delle loro case di Bareggio e Cornaredo i carabinieri hanno trovato 25 e 54 grammi di marijuana e per loro — italiani di 28 e 30 anni — sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella giornata di martedì 6 giugno, come riferito dal comando provinciale dell'Arma.

La perquisizione è scattata dopo una precedente denuncia: lo scorso 16 aprile i militari erano intervenuti in un'abitazione di via Giambellino a Milano dove alcuni vicini avevano segnalato diversi rumori molesti; una volta varcata la porta di casa si sono trovati di fronte trenta piante di marijuana, il proprietario di casa e i due ospiti. Per loro era scattata una denuncia, nella giornata di martedì, invece, è stata la volta delle manette.