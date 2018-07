Marijuana e funghi allucinogeni in casa, pronti per la vendita: fermato

Gli agenti della polizia locale di Rho, quando si sono fatti aprire le porte dell'auto appena fermata in corso Europa per un normale controllo stradale, sono stati "investiti" da un forte e inequivocabile odore di cannabis. L'automobilista ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di marijuana, forse per non destare altri sospetti, ma gli agenti hanno preferito perquisire più accuratamente la vettura.

E hanno visto giusto: tra i sedili sono state trovate altre sostanze stupefacenti, in altre parti dell'auto un bilancino di precisione e un barattolo con un gel per togliere l'odore. Inevitabile proseguire la perquisizione a casa dell'uomo, un 31enne italiano che vive a Milano e che aveva un solo precedente per guida sotto effetto di stupefacenti.

In casa gli agenti hanno trovato altra marijuana (per un totale di 120 grammi) e poi 60 dosi di psilocibina, un fungo allucinogeno, proveniente da Amsterdam. Il 31enne è stato posto in stato di fermo.