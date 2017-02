Si masturba davanti alla porta di casa della vicina 50enne: arrestato un anziano di 71 anni

Quando la vicina di casa rincasava lui usciva sul pianerottolo, si calava i pantaloni e si masturbava davanti all'uscio. Sabato sera dopo l'ennesimo episodio è stato arrestato dai poliziotti del 113. È successo in via Fosse Ardeatine a Rho, nei guai un uomo di 71 anni, accusato di atti persecutori.

L'ultimo di una serie di episodi iniziati due mesi fa. La donna — una 50enne — si era insospettita quando aveva trovato delle strane macchie di liquide sulla sua porta. La certezza è arrivata quando ha osservato dallo spioncino ciò che stava accadendo sul pianerottolo, fatto a cui è seguita una denuncia al commissariato di Rho-Pero. Sono così iniziati gli appostamenti dei poliziotti negli orari in cui il 71enne era solito perseguitare la donna.

Sabato sera l'epilogo: gli agenti hanno sorpreso l'anziano mentre si masturbava davanti a casa della donna. Fermato, è stato accompagnato in via Nazario Sauro dove è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori.

Secondo l'anziano si tratta di una misura sproporzionata. L.S.F., vedovo da alcuni anni, una volta in commissariato si è lamentato «con i Poliziotti perché a suo dire l’arresto per le azioni che da tempo commetteva gli sembrava eccessivo», si legge in una nota diramata dal 113. Nelle prossime ore sarà celebrato il processo per direttissima.