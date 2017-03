Il sindaco di Rho Pietro Romano si sposerà con l'ex vicesindaco Alessia Bosani. La notizia è circolata nei giorni scorsi ma l'ufficialità è arrivata nella mattinata di mercoledì 8 marzo quando è stato pubblicato l'avviso sull'albo pretorio del comunale, come previsto dalla legge.

La coppia — classe 1967 lui, 34 anni lei — convolerà a nozze nei prossimi mesi. Pietro Romano è stato eletto sindaco nel 2011 e ha affidato a Bosani le deleghe come vicesindaco nel 2012, dopo le dimissioni dell'ex vicesindaco Elvira Di Pietro. Alle elezioni comunali del 2016 Bosani non si è candidata e non ha più avuto cariche municipali.